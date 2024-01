Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 90,00 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 90,00 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 90,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,45 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 711 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 4,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 54,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 349,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 417,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

