Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Dienstagvormittag zu

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 46,36 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 46,36 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,98 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,34 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.776 Stück gehandelt.

Am 27.02.2024 markierte das Papier bei 89,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,400 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,60 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück