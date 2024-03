Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Nachmittag zu

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 81,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 81,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 83,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.764 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 12,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 28,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 84,80 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,026 EUR je Siltronic-Aktie.

