Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 47,46 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 47,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 47,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.731 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,44 EUR. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 23,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,60 EUR an.

Am 06.03.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siltronic.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

