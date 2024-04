Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 79,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 79,90 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,80 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.783 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,48 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,028 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag