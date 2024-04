Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,10 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,10 EUR ab. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 79,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,75 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.364 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 27,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 92,48 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,028 EUR je Siltronic-Aktie.

