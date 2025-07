Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 45,66 EUR.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 45,66 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 45,94 EUR. Bei 45,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122.301 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 73,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Abschläge von 29,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,811 EUR je Siltronic-Aktie.

