Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag billiger

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 77,20 EUR ab.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 77,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 76,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,55 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 17.437 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 87,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 11,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

