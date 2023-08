Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 76,85 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 76,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 76,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 615 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,53 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 48,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

