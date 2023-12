Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 85,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 85,15 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 83,95 EUR. Bei 85,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.655 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2023 markierte das Papier bei 92,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,42 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende leichter