Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 85,80 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 85,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 83,95 EUR. Mit einem Wert von 85,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.235 Siltronic-Aktien.

Am 29.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 8,28 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit Abgaben von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

