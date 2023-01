Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Verlusten

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 4,0 Prozent auf 76,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,75 EUR aus. Mit einem Wert von 79,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.480 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,35 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2022. 40,16 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 48,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,75 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,00 EUR im Vergleich zu 371,60 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 02.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 05.03.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

