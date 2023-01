Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siltronic

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 79,45 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 79,10 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,10 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.932 Stück gehandelt.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 128,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 38,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,82 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,75 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 371,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Siltronic dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

