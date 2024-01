Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag stärker

19.01.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 92,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 92,10 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 92,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.504 Siltronic-Aktien umgesetzt. Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 2,06 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Abschläge von 36,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,17 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 EUR je Siltronic-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

