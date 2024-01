Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 90,90 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 90,90 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 92,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 91,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.726 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

