Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Vormittag an

So bewegt sich Siltronic

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 91,65 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 91,65 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,65 EUR aus. Bei 91,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 770 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,56 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,28 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer