Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Minus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 88,05 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 88,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 87,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.104 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,50 EUR aus.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2023 aus.

