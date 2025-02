Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,22 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,22 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 48,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,20 EUR. Bisher wurden heute 5.728 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 86,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,60 EUR an.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen