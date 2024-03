Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen

So schätzen Analysten die Siltronic-Aktie ein

Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Mittag Verluste

Infineon-Aktie, Siltronic-Aktie & Co. ziehen an: Kurse deutscher Tech-Werte spüren NVIDIA-Rückenwind

Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf grünem Terrain

Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Nachmittag zu

Heute im Fokus

Douglas-Aktie dürfte wohl nur am unteren Ende der Preisspanne an die Börse gehen. Commerzbank plant Rekordgewinn in 2024. Canoo-Fertigungsstätte wird als Außenhandelszone anerkannt. ZEW-Konjunkturerwartungsausblick hellt sich auf. Fraport macht mehr Gewinn. Rivian darf Tesla-Supercharger mit nutzen. Airbus übernimmt BDS doch nicht. DEUTZ erzielt Rekordgewinn. Bayer plant Antrag auf Marktzulassung bei Elinzanetant.