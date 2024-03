Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 82,65 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 82,65 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 82,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 683 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,73 Prozent. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,34 Prozent.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,80 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,026 EUR je Siltronic-Aktie.

