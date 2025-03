Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Kursabschlägen

Siltronic im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 47,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 47,70 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,80 EUR nach. Bei 47,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 12.969 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 89,05 EUR. 86,69 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,60 EUR aus.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR ausweisen wird.

