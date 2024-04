Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 79,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 79,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 78,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.675 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 26,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 92,48 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,028 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag