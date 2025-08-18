Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,8 Prozent auf 36,86 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,94 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.645 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2024 markierte das Papier bei 76,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 107,54 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

