Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 42,08 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 42,08 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 42,00 EUR. Bei 43,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.379 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 70,50 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 40,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,67 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

