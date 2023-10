Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 81,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 82,10 EUR. Bei 80,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.314 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,14 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2022 (58,30 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 40,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

