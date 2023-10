Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 81,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 81,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 82,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.706 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 21.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

