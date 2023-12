Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 84,20 EUR nach.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 84,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 84,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.169 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 92,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2023). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 9,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 44,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 79,67 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

