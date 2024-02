Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 87,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 86,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 22.371 Stück.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 7,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,50 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX verliert

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächer