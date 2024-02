Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 86,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 86,70 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,65 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.953 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX verliert

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächer