Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 48,52 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 48,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 48,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.203 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 84,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,44 EUR. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 33,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,400 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 62,60 EUR.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.03.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,45 EUR fest.

