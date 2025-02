Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 47,54 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,54 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 47,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.980 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,75 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2024. Gewinne von 88,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Abschläge von 23,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 24.10.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 10.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

