Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Bei der Siltronic-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,64 EUR.

Mit einem Kurs von 47,64 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Bei 47,74 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 1.794 Stück.

Am 27.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 46,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2025 Kursverluste bis auf 36,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 23,51 Prozent Luft nach unten.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,400 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,60 EUR aus.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 357,30 Mio. EUR im Vergleich zu 349,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

