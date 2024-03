Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 83,05 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 83,05 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 83,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,18 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach unten.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,80 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,026 EUR je Siltronic-Aktie.

