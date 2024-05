Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Vormittag

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 73,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 1,2 Prozent auf 73,00 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 73,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.877 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2023 bei 65,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 11,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,20 EUR je Siltronic-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 02.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,271 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

