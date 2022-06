Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit KursVerlusten

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 20.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,4 Prozent auf 76,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 76,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,75 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.341 Stück gehandelt.

Bei 145,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 75,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 0,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 124,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,00 EUR im Vergleich zu 316,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 11,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

