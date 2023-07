Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 73,65 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 73,65 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 72,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.680 Siltronic-Aktien.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 29,87 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 71,33 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

