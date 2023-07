Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 72,95 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 41,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,33 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

