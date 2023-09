Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 75,95 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 75,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 76,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.102 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 47,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siltronic abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen