Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 84,75 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 84,75 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,15 EUR nach. Bei 86,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.974 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 88,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,09 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

