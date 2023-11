Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Nachmittag ab

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 85,75 EUR nach.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 85,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 84,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.702 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 88,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,03 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,90 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,67 EUR aus.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Schwacher Handel: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag