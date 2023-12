Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 83,30 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 82,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.588 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 29,89 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

