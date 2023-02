Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag tiefer

Um 12:05 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 75,35 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.114 Siltronic-Aktien.

Bei 108,40 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 51,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 45,89 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 81,75 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 371,60 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie verliert: Berenberg sieht Nachfragerisiken

Siltronic-Aktie springt an: Siltronic hat Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic