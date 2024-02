Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 87,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 87,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 88,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.123 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,56 Prozent.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

