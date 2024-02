Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 86,15 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 86,15 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 86,15 EUR. Bei 87,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 12.979 Stück.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 32,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50 EUR an.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX verliert