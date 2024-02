Aktie im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag freundlich

21.02.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 87,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 87,40 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,85 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 504 Siltronic-Aktien. Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). 7,55 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 49,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert. Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025. Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus Schwacher Handel: MDAX verliert

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com