Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag fester

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 48,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 48,48 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,62 EUR zu. Bei 47,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.363 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 89,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 85,13 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Abschläge von 24,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter

Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste