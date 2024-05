Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Dienstagmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 75,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 75,65 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,80 EUR an. Bei 75,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.479 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,26 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 13,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,271 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsende

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen