Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 75,00 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,00 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 44.621 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,33 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 11,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 02.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,271 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

