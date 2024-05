Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 74,90 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 74,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 74,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,40 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 746 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Abschläge von 11,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 02.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 343,50 Mio. EUR, gegenüber 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,06 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,271 EUR je Aktie aus.

