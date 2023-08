Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,75 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,90 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.381 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Abschläge von 33,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 72,17 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 26.10.2023 gerechnet. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siltronic eingefahren